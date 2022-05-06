Altay Bayındır destek istedi: 'Bize güvenin'

Sakatlıktan kurtulup sergilediği performansla Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisine büyük katkıda bulunan takım kaptanı Altay Bayındır, seriye devam edecekleri mesajını verdi. Zor günleri geride bıraktıklarını sözlerine ekleyen Milli file bekçisi, "Giderek yükselen bir form grafiğine ulaştık. Taraftarımızın muhteşem desteği ile her hafta oyunumuzun üstüne koyup, rakiplerimize gözdağı veriyoruz" dedi.



"LİMİTLERİMİZİ ZORLAYACAĞIZ"



Altay, "Beşiktaş maçında belki taraftarımız tribünde olmayacak ama bizler çubuklu formaya gönül veren sporseverlerin desteğini ve sevgisini yakından hissedeceğiz. Bir anlamda sezon başından bu yana üzdüğümüz taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için Vodafone Stadı'nda limitleri zorlayıp, yolumuza devam edeceğiz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Taraftar ve camia da bize güvensin" şeklinde yorumda bulundu.





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