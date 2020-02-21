Altay Bayındır, derbiye Volkan Demirel'le hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Altay Bayındır, derbiye Volkan Demirel'le hazırlanıyor
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21 Şubat 2020 06:10
Hatalarına rağmen Ersun Yanal'ın vazgeçmediği isimlerden olan Altay Bayındır, Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor.

Alman antrenör Marco Knoop'un ekstra çalışmalar yaptırdığı genç eldivene Volkan Demirel ve Harun da tam destek veriyor.

Altay saha içi idmanlarının yanı sıra görsel bilgilerle de dev maç için bileniyor.

Taktik çalıştılar

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, dörder takım hâlinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam etti.

Son olarak da taktikle alakalı ve ferdî çalışmalar yapıldı.

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