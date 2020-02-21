Taktik çalıştılar

Hatalarına rağmen Ersun Yanal'ın vazgeçmediği isimlerden olan Altay Bayındır, Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor.Alman antrenör Marco Knoop'un ekstra çalışmalar yaptırdığı genç eldivene Volkan Demirel ve Harun da tam destek veriyor.Altay saha içi idmanlarının yanı sıra görsel bilgilerle de dev maç için bileniyor.Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, dörder takım hâlinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam etti.Son olarak da taktikle alakalı ve ferdî çalışmalar yapıldı.