Altay Bayındır'dan Slavia Prag maçında kritik hatalar

Yaşadığı sakatlık sonrası 4 ayın ardından sahalara Süper Lig'deki oynadıkları Giresunspor maçıyla dönen Altay Bayındır, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştıkları Slavia Prag maçında kritik hatalara imza attı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır'dan Slavia Prag maçında kritik hatalar
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18 Şubat 2022 11:40
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Konya maçında yaşadığı sakatlık sonrası Giresunspor karşısında 4 ay sonra dönüş yapmıştı. O karşılaşmada 1 gol yemesine rağmen iyi bir performans sergileyen genç file bekçisi, Slavia Prag karşısında ise hayal kırıklığı yarattı.

İlk golde Traore dönen topu tamamladı. İkincide ise gereksiz yere yerinden açılan Altay, kalesini boşalttı. Dorley, ceza sahasından düzgün bir vuruşla geriye koşmaya çalışan Milli kaleciyi avladı. Altay Bayındır, Lingr'in vuruşunda ise topu dışarı çelecek kadar müdahale yapamadı ve yine golü yedi. 

 

 

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