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Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması; "Ciddi değil"

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır, basın mensuplarına konuştu.

Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması; 'Ciddi değil'
A Milli Takım'ın Antalya kampında başarılı kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Ay-Yıldız formayla ilk maçına çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen Altay Bayındır "Büyük bir gurur ve onur yaşadım. İlk kez A Milli Takım'da oynadım. Daha niceleri olur inşallah Şenol Hoca'ya da teşekkür ederim. Sakatlığımla ilgili sorunum yok. Ciddi bir şey yok, tedavim devam ediyor. Ay yıldızlı formayla ilk maçıma çıktığım için gururluyum. Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize güvenen insanları mahcup etmeyeceğiz." dedi.

Fenerbahçe'deki sakatlığı hakkında konuşan Altay Bayındır "Kendime çok dikkat ettim. Fenerbahçe'de sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Ufak ağrılarım oluyordu ama onlar da sona ermeye başladı. Bandajı da tedbir amaçlı sarıyoruz. Kayserispor maçında da oynamıştım. Hızlı döndüm, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da dört kaleci olduğunun hatırlatılması üzerine Altay Bayındır "Sahada rekabetimizin var ama aynı zamanda dostluğumuz da var. Biz 4 kaleciyiz burada. Kim oynarsa oynasın havlusunu tutup terini sileriz. Biz oynadığımızda da bunun yapılmasını isteriz." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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