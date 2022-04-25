Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre kalesinden uzak kalan ve takımına bir hayli sorun yaşatan Altay, fırtına gibi döndü.



Sarı lacivertlilerin milli file bekçisi, omuzundan yaşadığı sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı ve 'seriye' başladı.



ALTAY VAR GOL YOK!



Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve müsabakadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Altay, Rizespor maçında da gol yemedi.



Bununla beraber Altay'ın, sakatlığının ardından oynadığı 4 müsabakada da kalesinde gol görmediği ortaya çıktı. Bu süreçte kalesine gelen gol olabilecek 8 isabetli şutu engelleyen Altay'ın hedefi serisini daha da ileriye taşımak.



ALTAY'IN GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR



Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Fenerbahçe 2-0 Göztepe

Rizespor 0-6 Fenerbahçe



