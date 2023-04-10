Altay Bayındır'dan Karagümrük maçında büyük hata

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük maçında kritik bir hata yaptı.

Haber; Sporx.com
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Altay Bayındır'dan Karagümrük maçında büyük hata
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10 Nisan 2023 21:04
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Altay Bayındır'dan büyük bir hata geldi.

Karagümrüklü Ebrima Colley maçın 24. dakikasında ceza sahasından şutunu çekti ama Altay Bayındır topu sektirdi. Geriden gelen Magomed Ozdoev topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

Altay Bayındır golün ardından ofsayt itirazlarında bulundu. Kontrollerin ardından gol geçerli sayıldı.

Bu arada Altay Bayındır hatası nedeniyle sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi. 



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