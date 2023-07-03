Altay Bayındır'dan İsmail Kartal'a destek

Takım kaptanı Altay Bayındır sezonun ilk antrenmanı öncesi kısa bir konuşma yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal'a "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Altay, "Şampiyonluk düşüncelerinize katılıyoruz. Bizler de çok çalışarak, birbirimize saygı göstererek, birbirimize yardımcı olarak sezonu en iyi şekilde bitireceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.
Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan'da oynanan Karagümrük maçı sonrasında belinden geçirdiği operasyon sebebiyle sezonu kapatmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'a "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Altay, "Şampiyonluk düşüncelerinize katılıyoruz. Bizler de çok çalışarak, birbirimize saygı göstererek, birbirimize yardımcı olarak sezonu en iyi şekilde bitireceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.
Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan'da oynanan Karagümrük maçı sonrasında belinden geçirdiği operasyon sebebiyle sezonu kapatmıştı.