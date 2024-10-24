Altay Bayındır'dan duygusal maç günü paylaşımı

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maç öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Altay Bayındır'dan duygusal maç günü paylaşımı
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24 Ekim 2024 14:54
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen Altay Bayındır, eski takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Instagram hikayesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

26 yaşındaki kalecinin maç günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe taraftarına veda ettiği görüntüler de yer aldı.

Milli eldivenin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım; 

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