Altay Bayındır'dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sakatlığına rağmen görevi bırakmıyor.
Dizindeki sakatlık sebebiyle Slovacko'yla oynanan ilk maçta forma giymeyen Altay, sonrasında ağrılarına rağmen eldivenlerini çıkarmadı.
Tedavisine devam eden millî eldiven dizinde bandajla maçlara çıkıyor.
Dizindeki sakatlık sebebiyle Slovacko'yla oynanan ilk maçta forma giymeyen Altay, sonrasında ağrılarına rağmen eldivenlerini çıkarmadı.
Tedavisine devam eden millî eldiven dizinde bandajla maçlara çıkıyor.
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