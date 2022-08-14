Altay Bayındır'dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, dizindeki sakatlığına rağmen kaleyi bırakmıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'dan büyük fedakarlık
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14 Ağustos 2022 11:26
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sakatlığına rağmen görevi bırakmıyor.

Dizindeki sakatlık sebebiyle Slovacko'yla oynanan ilk maçta forma giymeyen Altay, sonrasında ağrılarına rağmen eldivenlerini çıkarmadı.

Tedavisine devam eden millî eldiven dizinde bandajla maçlara çıkıyor.

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