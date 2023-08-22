Altay Bayındır'da sıcak gelişme!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı. Altay'ın adresi Manchester...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'da sıcak gelişme!
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22 Ağustos 2023 11:52
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 13:21
Fenerbahçe'de ayrılığı sık sık konuşulan Altay Bayındır da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR 

Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Fakat Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı.

UÇAĞIN ADRESİ MANCHESTER

Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasına yedek bekleyecek kaliteli bir kaleci arayışlarında rotasını Altay Bayındır'a çevirdi.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro ve bonuslar teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

AVRUPA'DAN TAKIMLARLA ANILIYOR

Milli file bekçisinin ismi Manchester United, Ajax ve Suudi Arabistan Ligi takımlarıyla anılıyor. 



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