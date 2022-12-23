Altay Bayındır'da 2 sorun var

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadığı Altay Bayındır'da 2 sorun ortaya çıktı.



İlki oyuncunun yıllık 25 milyon TL istemesi kulübün ise 20 milyon TL'nin üstüne çıkmaması. İkincisi ise Altay'ın istediği "10 milyon euroya serbest kalır" maddesini yönetimin kabul etmemesi.



Öte yandan genç file bekçisinin Inter'in radarına girdiği ve kısa süre içinde temasların başlayacağı öğrenildi.





