Altay Bayındır'da 2 sorun var

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır için yapılan görüşmelerde 2 sorun ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'da 2 sorun var
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23 Aralık 2022 10:51
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadığı Altay Bayındır'da 2 sorun ortaya çıktı.

İlki oyuncunun yıllık 25 milyon TL istemesi kulübün ise 20 milyon TL'nin üstüne çıkmaması. İkincisi ise Altay'ın istediği "10 milyon euroya serbest kalır" maddesini yönetimin kabul etmemesi.

Öte yandan genç file bekçisinin Inter'in radarına girdiği ve kısa süre içinde temasların başlayacağı öğrenildi.


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