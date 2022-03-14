Fenerbahçe'de omzundaki sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, her geçen gün formunu bulmaya devam ediyor...



Milli eldiven, dün oynanan Alanyaspor mücadelesinde ortaya koyduğu mücadele ile yine hayran bıraktı. 23 yaşındaki genç kaleci, yaptığı kurtarışların yanında bir de asistle maça damgasını vurdu. 26. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin oyun kurmaya çalıştığı sıralarda Altay, kendi yarı alanının ortalarına kadar geldi ve attığı uzun pasla Rossi'yi golle buluşturdu. Altay, verdiği bu gol pasıyla birlikte tarihe geçti. Kanarya'da son olarak 2008-2009 sezonunun 13. haftasında Volkan Demirel, Beşiktaş mücadelesinde asist yapmıştı.



'Hocamızın dediklerini yaptık'



Bu arada Altay, Akdeniz temsilcisi karşısında yediği ilk golde hata yapmadı. İkinci golde ise önce Novais'in şutunu müthiş bir şekilde kurtarsa da devamında Tayfur Bingöl'e bir kez daha, 'Dur' diyemedi. Altay, 19'da Efecan'a, 21'de Umut ve Emre Akbaba'ya, 44'te ise ters bir müdahale yapan takım arkadaşı Kim'e, 71'de Juanfran'a şans tanımadı. Kalesinde devleşen Altay, yaptığı asistle birlikte de adeta alınan galibiyetin mimarı oldu. Altay maç sonu şunları söyledi: İlk olarak takımımızın mücadelesinden dolayı herkese teşekkür ederim. 2-0'dan 2-2 kötü durumdu ama toparlanmasını bildik. Güzel maç oldu. Hocamızın dediklerini yaptık. Arda'yı tebrik ederim. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz.







