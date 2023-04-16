Altay Bayındır bıçak altına yatıyor!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerekiyor. Milli kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı bıçak altına yatacağı hafta başında netlik kazanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır bıçak altına yatıyor!
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16 Nisan 2023 15:19
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşılaşmasında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.

Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Altay Bayındır, bu sezon 40 maçta sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.

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