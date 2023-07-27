Altay Bayındır: 'Ben işime bakıyorum'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turuna Zimbru'yu 5-0 yendiği maç sonrası kaleci Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.
İyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Altay, "Bizim için çok önemli bir başlangıçtı. İyi başlamak istiyorduk. Taraftarımızın da çok güzel enerjisiyle, net bir skorla galip ayrılmak çok güzel. Bu maç bizim birlikteliğimizi arttırdı. Güzel bir başlangıç yaptık. Her zaman daha iyiye gitmek için çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir başlangıç oldu, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Geçen sezonu değerlendiren Altay Bayındır, "Geçen senenin hikayesi biraz farklı geçti. Dinamo Kiev maçında menisküs ve çapraz bağ ile ilgili sıkıntın yaşadım. Doktorlar 6 hafta oynamamam gerektiğini söyledi. Sonra devam ettik, onu atlattık Karagümrük maçının ısınmasında bel sıkıntısı başladı. Çok zorlu bir süreçti. Konuşmak bile istemiyorum, geride bıraktım. Şu anda fizik ve zihin olarak çok iyiyim. İşime bakıyorum, işime konsantreyim. İnşallah güzel olur. Biz çalışacağız, mücadele vereceğiz. Ne yaşanacak hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
İyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Altay, "Bizim için çok önemli bir başlangıçtı. İyi başlamak istiyorduk. Taraftarımızın da çok güzel enerjisiyle, net bir skorla galip ayrılmak çok güzel. Bu maç bizim birlikteliğimizi arttırdı. Güzel bir başlangıç yaptık. Her zaman daha iyiye gitmek için çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir başlangıç oldu, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Geçen sezonu değerlendiren Altay Bayındır, "Geçen senenin hikayesi biraz farklı geçti. Dinamo Kiev maçında menisküs ve çapraz bağ ile ilgili sıkıntın yaşadım. Doktorlar 6 hafta oynamamam gerektiğini söyledi. Sonra devam ettik, onu atlattık Karagümrük maçının ısınmasında bel sıkıntısı başladı. Çok zorlu bir süreçti. Konuşmak bile istemiyorum, geride bıraktım. Şu anda fizik ve zihin olarak çok iyiyim. İşime bakıyorum, işime konsantreyim. İnşallah güzel olur. Biz çalışacağız, mücadele vereceğiz. Ne yaşanacak hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.