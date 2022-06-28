Altay Bayındır ateşi yaktı!

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından milli kaleci Altay Bayındır, bu sezonun kendileri adına başarılı geçeceğine inandığını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır ateşi yaktı!
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28 Haziran 2022 13:28
Fenerbahçe'nin milli takım kampından dolayı tatilden geç dönen ve yeni sezonun ilk idmanına dün çıkan kalecisi Altay Bayındır, bu sezon farklı bir hava yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Başarılı file bekçisi, "Şu an yapmamız gereken şey sezona en iyi şekilde hazırlanmak ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde başarılı olmak. Özlenen kupayı bu sene getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta sahaya çıkıp 1 asist kaydetti.
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