Altay Bayındır: "Artık şampiyonluk zamanı!"

Transfer dedikodularına kulağını kapayan Altay Bayındır, "Bu sene camia için çok önemli. Artık zamanı geldi. Taraftarımızın tribüne gelmesi ile birlikte yeni bir döneme yelken açacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır: 'Artık şampiyonluk zamanı!'
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11 Temmuz 2021 11:02
Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla A Milli Takım 'a kadar yükselen ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır transfer dedikodularına kulağını kapadı.

Sarı-Lacivertliler'in başarısına odaklandığını dile getiren 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu sene hem kulüp hem de camia için çok önemli. Artık zamanı geldi. Taraftarımızın tribüne gelmesi ile birlikte yeni bir döneme yelken açacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ!"

Pereira'nın gelişiyle takım içerisindeki forma yarışının artacağını sözlerine ekleyen genç eldiven, "Bu sezon takım içinde büyük bir forma rekabeti yaşanacak. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirip, Avrupa'da da iyi maçlar oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 


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