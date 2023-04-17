Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan kalecisi Altay Bayındır'ın başarılı bir fel fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır ameliyat oldu
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17 Nisan 2023 17:31
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır, bıçak altına yattı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli file bekçisinin başarılı bir fel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



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