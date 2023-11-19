Altay Bayındır: "Almanya'yı yenmek ayrı bir his"

A Milli Takım'da Altay Bayındır, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Altay Bayındır: 'Almanya'yı yenmek ayrı bir his'
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19 Kasım 2023 01:02
A Milli Takım'ın file bekçilerinden Altay Bayındır, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Altay, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. 72 yıl sonra galip gelmek güzel bir his. Zaten evimizde gibiydik. Taraftarımızın ayağına sağlık. Mutluyuz! Şimdi Galler maçı var. Orada liderlik maçına çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin desteğiyle şampiyonada da güzel şeyler başaracağız. Darısı sonraki oynayacağımız bütün maçlarda" dedi.

25 yaşındaki file bekçisi, "Her zaman hedefleri olan bir ülkeyiz. Bugün bir hazırlık maçıydı ama her maçın önemi fazla. Her maçı ölüm kalım maçı gibi görmeliyiz. Böyle bir takımı kendi evinde mağlup etmek ayrı bir duygu." sözlerini sarf etti.

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