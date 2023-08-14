Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta Altay Bayındır ile Samet Akaydin arasında bir pozisyonda anlaşmazlık yaşandı.
Maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon sonrası tribünler, kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ
90+5. dakikada skor 2-1 iken Samet ve Altay hava topu pozisyonunda anlaşamadı. Gaziantep FK bu pozisyon sonrası korner kazandı.
Tribünler, pozisyon nedeniyle kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
Maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon sonrası tribünler, kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ
90+5. dakikada skor 2-1 iken Samet ve Altay hava topu pozisyonunda anlaşamadı. Gaziantep FK bu pozisyon sonrası korner kazandı.
Tribünler, pozisyon nedeniyle kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.