Altay Bayındır'a tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın son bölümünde tribünler kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'a tepki
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14 Ağustos 2023 00:23
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta Altay Bayındır ile Samet Akaydin arasında bir pozisyonda anlaşmazlık yaşandı.

Maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon sonrası tribünler, kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ

90+5. dakikada skor 2-1 iken Samet ve Altay hava topu pozisyonunda anlaşamadı. Gaziantep FK bu pozisyon sonrası korner kazandı.

Tribünler, pozisyon nedeniyle kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

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