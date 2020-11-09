Altay Bayındır, A Milli Takım'a alındı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır, A Milli Takım'a alındı
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09 Kasım 2020 15:17
Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dâhil edildi. 


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