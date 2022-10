Altay Bayındır'a 'Jesus-silin'; 'Kendini hatırla'

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır gündemi meşgul ediyor. Milli eldivenin, 3 maçlık gol orucunun ardından Karagümrük karşısında penaltıya neden olup, kalesine gelen 4 şutu da yemesi, AEK Larnaca karşılaşmasında yaptığı penaltı ile rakibi maça ortak etmesi, Altay'ı eleştiri oklarının hedefi yaptı. Taraftar, 24 yaşındaki file bekçisi için ikiye bölündü. Bir grup Altay'la devam edilmesini isterken bir taraf da İrfan Can Eğribayat'ın görevi devralması yönünde görüş belirtiyor.



"HER ZAMAN KAZANDIRDIĞIN MAÇLARI HATIRLA"



Samandıra'da ise Altay Bayındır'a büyük destek ve güven var. Teknik direktör Jorge Jesus, yaşananlar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan kalecisine desteğini esirgemiyor. Genç kaleciye yaptığı hataları anlatırken, motivasyon konuşmaları yapıyor, futbolda böyle durumların yaşanacağını ifade ediyor. Portekizli hoca, her konuşmasının sonunda ise Altay Bayındır'a aynı şeyi söylüyor; "Sen yetenekli bir kalecisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Kurtarışlarınla bu takıma çok şey kazandırdığını her zaman hatırla."



DÖRT YILLIK YENİ İMZA



Fenerbahçe yönetimi de Altay için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye 4 yıllık yeni bir teklif sunacak. Senelik 5 milyon TL olan maaşına zam düşünülürken, Avrupa'dan kulübü tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde zorluk çıkarılmayacağı garantisi verilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ