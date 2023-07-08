Altay Bayındır'a iki dev talip!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı Ajax ve Monaco takip ediyor. İki takımında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'a iki dev talip!
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08 Temmuz 2023 09:55
Fenerbahçe'de yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etme düşüncesi var. Altay Bayındır ile yolların ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Başarılı file bekçisine Avrupa'dan 2 talip çıktı.

Yıllardır Altay'ı yakından takip eden Ajax ile Fransız ekibi Monaco'nun 25 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Bu 2 takımın da kısa sürede Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Altay'ın Sarı-Lacivertliler ile mart ayında imzaladığı 4 yıllık sözleşmede 5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olduğu iddia ediliyor. 

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