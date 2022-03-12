Altay Bayındır'a Fransa'dan sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin bu sezon başarısız performansına rağmen kaledeki özgüveniyle dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransız basını, 23 yaşındaki eldivene Ligue 1 ekibi Lille'in talip olduğunu yazdı.



Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille, Altay Bayındır için çalışmalarına başladı. 23 yaşındaki file bekçisini aynı zamanda Marsilya, Lyon ve Lorient'in de takip ettiği öğrenildi.



Maignan'ın ayrılığı sonrasında Atletico Madrid'den Ivo Grbic'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden Lille'in sezon sonunda Altay Bayındır için harekete geçeceği belirtildi.



1.5 milyon euro'ya geldi



Bursaspor altyapısında futbola başlayan Altay Bayındır, daha sonra Arabayatağı altyapısı, Bursa Yol altyapısı ve Ankaragücü altyapısında oynadı. Ankaragücü'nde A takıma yükselme başarısı gösteren Altay Bayındır, daha sonra Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, genç eldiven için başkent ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.



Piyasa değeri 15 milyon euro



Fenerbahçe'nin transferinden büyük gelir elde etmeyi planladığı Altay Bayındır'ın Süper Lig deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



21 maçta oynadı



Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı müsabakada omzundan sakatlık geçiren Altay Bayındır, geri döndükten sonra da eldivenleri geri aldı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon toplamda 21 müsabakada Fenerbahçe kalesini korudu.





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