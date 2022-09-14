Altay Bayındır'a dev zamlı sözleşme yolda

Fenerbahçe kurmayları, futbolcuların şampiyonluk dışında hiçbir şeyi düşünmemesini istiyor. Bunun için sözleşme sürelerine de dikkat ediliyor.



2026'YA KADAR SÖZLEŞME



Altay Bayındır ile ilgilenen kulüplerin sayısının artması üzerine zam ve yeni kontrat gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, sezonu sonu sözleşmesi bitecek Altay'la 2026'ya kadar sözleşme uzatacak.



YILLIK 25 MİLYON TL



Şu anki sözleşmesinde yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır, kendisine yapılacak büyük zamla yıllık 25 milyon TL kazanmaya başlayacak. Genç kalecinin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği bir kulübe bedelsiz imza atma atma hakkına sahip olması nedeniyle yönetim kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalamak istiyor.







