Altay, başkentte zincir kıracak

İzmir ekibi, yıllar sonra başkent ekibini Ankara'da mağlup etmenin planlarını yapıyor.



En son 8 Mart 1998'de Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanında 3-1'lik skorla kazanan taraf olan İzmir ekibi daha sonra başkentte çıktığı 1'i kupa olmak üzere 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta deplasmanda rakibiyle 3 kez berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Altay geçen sezon İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.



Yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetiminde ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisi galip gelmesi halinde 25 yıl sonra rakibini Ankara'da dize getirmiş olacak. Altay'da cezalı Ceyhun forma giyemeyecek.



