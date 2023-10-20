Altay, başkentte zincir kıracak

Altay, 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Play-Off hattındaki Gençlerbirliği'ni yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay, başkentte zincir kıracak
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20 Ekim 2023 14:12
İzmir ekibi, yıllar sonra başkent ekibini Ankara'da mağlup etmenin planlarını yapıyor.

En son 8 Mart 1998'de Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanında 3-1'lik skorla kazanan taraf olan İzmir ekibi daha sonra başkentte çıktığı 1'i kupa olmak üzere 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta deplasmanda rakibiyle 3 kez berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Altay geçen sezon İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetiminde ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisi galip gelmesi halinde 25 yıl sonra rakibini Ankara'da dize getirmiş olacak. Altay'da cezalı Ceyhun forma giyemeyecek.

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