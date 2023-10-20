Altay, başkentte zincir kıracak

İzmir ekibi, yıllar sonra başkent ekibini Ankara'da mağlup etmenin planlarını yapıyor.
En son 8 Mart 1998'de Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanında 3-1'lik skorla kazanan taraf olan İzmir ekibi daha sonra başkentte çıktığı 1'i kupa olmak üzere 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta deplasmanda rakibiyle 3 kez berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Altay geçen sezon İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetiminde ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisi galip gelmesi halinde 25 yıl sonra rakibini Ankara'da dize getirmiş olacak. Altay'da cezalı Ceyhun forma giyemeyecek.
En son 8 Mart 1998'de Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanında 3-1'lik skorla kazanan taraf olan İzmir ekibi daha sonra başkentte çıktığı 1'i kupa olmak üzere 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta deplasmanda rakibiyle 3 kez berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Altay geçen sezon İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetiminde ilk maçına çıkacak İzmir temsilcisi galip gelmesi halinde 25 yıl sonra rakibini Ankara'da dize getirmiş olacak. Altay'da cezalı Ceyhun forma giyemeyecek.