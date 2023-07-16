Altay Başkanı resti çekti

Altay'da Başkan Ayhan Dündar huzursuzluk çıkaracak oyunculara şimdiden rest çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay Başkanı resti çekti
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16 Temmuz 2023 15:44
Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Transfer yasağının devam ettiği İzmir ekibi kadrosunu büyük ölçüde korurken, Başkan Dündar takımda sağlanan huzur ortamının bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Teknik ekibimize güveniyoruz. Takım içinde sıkıntı yaratma pozisyonunda olanla yola devam etmeyeceğiz" dedi.

"Bu sene ne olursa olsun en ufak huzursuzluğa müsaade etmeyeceğim" vurgusu yapan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Tüm futbolcularda adanmışlık olması gerekiyor. Kader birlikteliği söz konusu. Burada olmak isteyen herkes kapımızı çaldı. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Altyapıdan yeni gençlerimiz de geliyor. Sezona hazır başlayacağız. Kampta güzel bir aile ortamı var. Şans faktörü de yanımızda olursa ligi üst sıralarda bitiririz" şeklinde konuştu.

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