Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Süper Lig sözleri

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig hedefi için sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Süper Lig sözleri
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28 Haziran 2020 14:30
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Süper Lig hedefi için sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçioğlu, Eskişehirspor karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen son dakikalarda buldukları gollerle karşılaşmadan puanla ayrıldıklarını hatırlattı. 

Ligde kalan 4 maçı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini son düdüğe kadar sürdüreceklerini vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu arada İzmir ekibi, 1 Temmuz Çarşamba günü ağırlayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



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