Altay, Balıkesir deplasmanında 3'te 3 peşinde

TFF 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde 14 Mart Pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Balıkesir deplasmanında 3'te 3 peşinde
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13 Mart 2021 14:44
TFF 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde 14 Mart Pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen Altay'da cezalı Tolga Ünlü yarın forma giyemeyecek.

Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İlk devrede Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.



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