Altay, art arda 2. mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, bu sezon art arda ikinci yenilgisini yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, art arda 2. mağlubiyetini aldı
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12 Eylül 2021 15:40
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Altay, Fenerbahçe maçının ardından ikinci müsabakasını da puansız geçti.

Süper Lig'e Yukatel Kayserispor (3-0) ve Aytemiz Alanyaspor (4-1) galibiyetleriyle başlayan Altay, ikinci haftayı averajla lider geçtikten sonra 3. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0, dün de İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Haftayı 6 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, 7 gol atıp, kalesinde 1 gol gördüğü ilk 2 haftanın ardından son 2 müsabakada sadece 1 gol atıp, 5 gol yedi.

Altay, gelecek hafta derbi mücadelesinde Göztepe ile 17 Eylül Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Süper Lig'de sarı kart görmeyen takım kalmadı

Ligde ilk 3 haftada futbolcuları sarı kartla cezalandırılmayan Altay'da dün Andre Poko ve Cesar Pinares sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı oyuncuların da sarı kartla cezalandırılmasıyla ligde futbolcuları sarı kart görmeyen takım kalmadı.


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