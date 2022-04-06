Altay, Antalyaspor maçının tekrarı için TFF başvurdu

Altay, Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Altay, Antalyaspor maçının tekrarı için TFF başvurdu
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06 Nisan 2022 14:02
Altay, Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurduğunu duyurdu.

İşte kullanılan ifadeler:

"Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiç bir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."
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