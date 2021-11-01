Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Altay, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Antalyaspor maçı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı
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01 Kasım 2021 17:14
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde 30 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altaylı futbolcular, bir günlük iznin ardından Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra çift kale maç yaptı.

Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıklarının bulunduğu Altay'da dinlendirilen Karamoko Daouda Bamba ile Cebrail Karayel de antrenmanda yer almadı.


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