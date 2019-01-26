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Altay, Afyonspor'u konuk ediyor

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına Ümraniyespor deplasman galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Altay, evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek

Kaynak: DHA
Altay, Afyonspor'u konuk ediyor
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26 Ocak 2019 12:55
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puanla başlayan Altay, 27 Ocak Pazar günü evinde Afjet Afyonspor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Caner Ak yönetecek. Müsabakanın biletleri her iki takım taraftarları için de 15 TL'den satışa sunuldu.

İç sahada 16 Aralık'ta oynanan Osmanlıspor maçını tribünden izleyen taraftarlar küfürlü tezahüratlar nedeniyle Afyonspor karşılaşmasında stadyumdaki yerlerini alamayacak. Kadrosunda eksiği bulunmayan Altay'da Portekizli forvet Marco Paixao ise sarı kart sınırında yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 1-1 sona ermişti.

ALTAY'IN MUHTEMEL KADROSU
Altay'ın Afjet Afyonspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Emre- Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Ferhat, Helder, Putsila, Tato

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