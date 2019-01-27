Altay Afyonspor maçı canlı izle hangi kanalda? Altay Afyonspor saat kaçta?

Altay-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Altay-Afyonspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 03:31
Altay Afyonspor maçı canlı izle hangi kanalda? Altay Afyonspor saat kaçta?
Altay-Afyonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 19. haftasında Altay-Afyonspor karşı karşıya gelecek.

ALTAY-AFYONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Altay-Afyonspor maçı naklen yayınlanacak.

27 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Altay-Afyonspor maçı 27 Ocak Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports MAX 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
ALTAY-AFYONSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


 

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu. 

Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

- Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1

Osmanlıspor-Boluspor: 3-1

Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1

Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1

Ümraniyespor-Altay: 2-3

Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1

- Puan durumu



Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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