Altay, Adana'da tek golle güldü!

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Altay, Adana'da tek golle güldü!
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20 Aralık 2023 19:20
Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Altay, deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.

Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan maçı Altay 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 6. dakikada penaltıdan Paixao'dan geldi.

Altay'da Efe Sarıkaya, 18 ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adanaspor'da ise Dabo çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Altay puanını 5'e yükseltti. Adanaspor ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Altay, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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