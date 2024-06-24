Altay'a yerli yatırımcılar geliyor

Toplam borcu 685 milyon TL olarak açıklanan Altay'a, Türk iş adamlarından oluşan 10-11 kişilik bir grubun talip olduğu öğrenildi

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'a yerli yatırımcılar geliyor
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24 Haziran 2024 14:45
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra şirketleşme yoluna giden Altay'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Toplam borcu 685 milyon TL olarak açıklanan siyah-beyazlı kulübe, Türk iş adamlarından oluşan 10-11 kişilik bir grubun talip olduğu öğrenildi.

İzmir ekibinde 29 Mart'ta yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda Süleyman Özkaral ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş'ın bu yatırımcı grubunu organize ettiği öğrenildi. Şirketleşme komisyonu ile geçen cuma görüşen yatırımcılardan birinin hakim hisseye sahip olmak istediği bildirildi.

Şirketleşme komisyonu yarın Başkan Süleyman Özkaral ile bir araya gelip gelen teklifi masaya yatıracak. Başkan Özkaral'ın bu teklife onay verip imza yetkisini kullanması halinde Altay'ın futbol şubesinin bu gruba devredilmesi için işlemler başlatılacak. Şirket devrinin 10 günlük süreçte gerçekleşebileceği kaydedildi. Altay'ın kasasına borcundan daha fazla parayı koyma vaadi veren yatırımcı grubu imzalar atılması halinde transfer yasağını kaldırmak için harekete geçecek. İzmir ekibinin yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlaması planlanıyor.

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