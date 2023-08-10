Altay'a yabancı yatırımcı geliyor!

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetim 24-31 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda camiadan şirketleşme yetkisi istemeye hazırlanırken, 109 yaşındaki siyah-beyazlılara yabancı sermayeli bir enerji şirketinin talip olduğu ortaya çıktı.



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in ismi gizli tutunan bu şirketle temasları sürdürdüğü öğrenilirken, söz konusu şirketin kulübün 10-12 milyon Euro civarındaki transfer yasağı borcunu incelediği belirtildi.



"YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ"



Enerji şirketinin siyah-beyazlılara, "Siz öncelikle yetkiyi alın, biz yatırım yapmaya hazırız" mesajı verdiği ifade edildi. Yeni yasa gereği yapılacak tüzük kongresinin ardından şirketleşme ve devir işlemlerinin de tamamlanması halinde Altay'ın ara transfer döneminde takviye yapabileceği kaydedildi. İzmir temsilcisi ile ilgilenen yerli şirketler olduğu da dile getirildi.



Altay Başkanı Ayhan Dündar, geçen ay yaptığı açıklamada hisselerin yüzde 51'inin dernekte kalması şartıyla şirketleşme gerçekleşebileceğini söylemişti.



TARAFTARDAN TAM DESTEK



Altay taraftarları 1'inci Lig'in ilk haftasında pazartesi günü deplasmanda oynanacak Şanlıurfaspor maçı öncesi antrenman ziyareti yaparak futbolculara ve teknik ekibe moral verdi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlıları motive etti.



Teknik direktör Tuna Üzümcü taraftarlara yaptığı konuşmada, "Uzun bir yola çıkıyoruz. Bu yolda başarı var, başarısızlık var. Kaybetmek, kazanmak, üzülmek, sevinmek var. Bunları beraber yaşacağız, ama sabırlı olmamız, bir olmamız gerekiyor. Altay'ımızı başarılı kılıcak iki grup var. Siz ve bu takım. Siz destek olun inşallah, biz formanın hakkını verelim" dedi.



KALECİ OZAN MÜJDESİ



Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in sakatlığını tamamen atlatması yüzleri güldürdü. Geçen sezon sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan tecrübeli file bekçisi ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Uygulanan Cybex (İzokinetik Kuvvet Testi) sonucuna göre operasyon geçirdiği sağ ayağının sol ayağına göre daha kuvvetli olduğu saptanan kalecimiz Ozan Evrim Özenç'in tedavi süreci başarıyla tamamlandı" bilgisine yer verildi.



