Altay'a Trabzonspor'dan Sambacı orta saha!

Süper Lig'e yeni çıkan İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibinde kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcuyu gündeme aldı. Kontratı süren 25 yaşındaki yıldızın kiralanması gündemde.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'a Trabzonspor'dan Sambacı orta saha!
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24 Haziran 2021 14:00
Altay, dış transferde arayışlarını sürdürüyor.

İzmir ekibi, orta alana yapacağı takviye için Trabzonspor'un yıldızı Flavio'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibinde yeni sezonda Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almayan Sambacı için devreye giren Altay'ın önündeki en büyük engel ise bonservis olarak göze çarpıyor.

Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı futbolcuyla ilk temasların olumlu olduğu iddia edildi.

Trabzon yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 25 yaşındaki Flavio için pazarlık yapacak. Bonservis pazarlığında anlaşma sağlanamaması halinde ise Flavio'nun kiralık olarak kadroya katılması da gündeme gelecek.

ISTEYENİ ÇOK FAZLA

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Flavio için Altay'ın yanı sıra Giresunspor, Adana Demirspor ve Kayserispor'un da devrede olduğu öğrenildi. Transferde Flavio'nun da kararı önemli bir etken olacak.

Flavio kariyerinde Brezilya'da Vitoria, Santo Andre ve Bahia gibi ekiplerde forma giydi.


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