Altay'a tarihi hezimet şoku

1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde evinde lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan son sıradaki Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.Güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede gelen gollere engel olamayıp bozguna uğradı. Üst üste 5'inci mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen İzmir ekibi 5 puanla son sırada çakılı kaldı. Oynadığı 12 maçta 7 gol atan Altay, kalesinde 28 gol görerek eksi 21 averajla sınıfta kaldı.Altay'da Tuna Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik direktör Djilali Bahloul, çıktığı 4 maçta puan yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, Fransız teknik adam önderliğinde Gençlerbirliği'ne 3-0 (D), Sakaryaspor'a 2-1, Bandırmaspor'a 2-0 (D), Eyüpspor'a ise 7-1 yenilmekten kurtulamadı. Şirketleşme kararı alan ancak mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle yatırımcı bulmakta zorluk yaşayan Altay'da gözler perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.Altay, 7-1'lik Eyüpspor hezimetinden önce en farklı yenilgisini son olarak 27 Ekim 1996'da Süper Lig'de evinde Galatasaray karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevuda rakibine 8-1 mağlup oldu. İzmir ekibi, 1994-95'te Beşiktaş'a evinde 8-2, Kocaelispor'a deplasmanda 7-1, 1985-86'da Galatasaray'a Başbakanlık Kupası'nda 8-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, Milli Küme'de 1946-47'de Beşiktaş'a deplasmanda 9-0, 1940-41'de Eskişehir Demir'e 7-1 yenilip tarihinin en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.