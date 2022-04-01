Altay'a Sinan Kaloğlu'nun büyük uğraşı!

Altay'ın yeni teknik direktörü, futbolcu olarak küme düşme sancısı çektiği ligi bu kez mutlu sonla bitirmek istiyor.



Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da bitime 8 hafta kala, kurtarıcı olarak teknik direktörlük görevine getirilen Sinan Kaloğlu, kötü talihini yenecek. Futbolculuk döneminde 2002-2003 sezonunda aynı ligde küme düşme acısı yaşadığı siyah beyazlı kulüpte bu kez sezonu mutlu bitirmek istiyor.



İzmir temsilcisinde ilk kez forma giydiği 2001-2002'de 17 gol atarak 1'inci Lig'deki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak bir sonraki sezon Süper Lig'de 11 gol atmasına rağmen takımının lige mendil sallamasına engel olamayan Sinan Kaloğlu, aynı acıyı 19 yıl sonra tekrar yaşamamak için kolları sıvadı.



İLK RAKİP ANTALYASPOR



Altay'ın Süper Lig'den son kez küme düştüğü 2002- 2003 sezonunun son 2 haftasındaki Kocaeli ve İstanbulspor maçlarında apandisit ameliyatı olması nedeniyle görev alamayan Kaloğlu, sezon sonunda İzmir temsilcisinden ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuş, daha sonra Avrupa'da futbol oynama deneyimi yaşamış ve A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Altay, Kaloğlu'nun ilk kez kulübede yer alacağı maçta yarın Antalya'yı ağırlıyor.





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