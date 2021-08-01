Altay'a Şili'den transfer: Martin Rodriguez

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i renklerine bağladı

Haber; AA
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Altay'a Şili'den transfer: Martin Rodriguez
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01 Ağustos 2021 13:16
Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı, Rodriguez'in Erzurum kampına katıldığı bildirildi.

Daha önce Şili Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Rodriguez, en son ülkesinin Colo Colo takımında mücadele etti.




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