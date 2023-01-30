Altay'a puan tesellisi

Spor Toto 1'inci Lig'de dün 1-0 öne geçtiği Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Altay, galip gelemese de 5 hafta sonra puan yüzü görerek teselli buldu.



Ligde Başkent ekibiyle oynadığı karşılaşma öncesi üst üste Denizlispor (D), Tuzlaspor (D), Samsunspor (D) ve Pendikspor'a yenilerek düşme hattına yaklaşan, 3 puanı da silinen siyah-beyazlılar, zorlu Keçiörengücü deplasmanından çıkardığı 1 puanı moral olarak gördü. Kötü gidişi durdurup 19 puana ulaşan İzmir ekibinin düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2 olarak kaldı.



'Her puanın çok önemli olduğu haftalardayız' diyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sahada iyi ve kaliteli bir oyun olmadığını ancak ligin zorlu bir maraton olduğunu vurguladı. Üst sıralara oynayan Keçiörengücü karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Savunma stratejimiz tuttu, ilk yarıda 2 tane yüzde 100 net pozisyonumuz vardı. Biri gol olsaydı farklı olabilirdi. Golü bulduktan hemen sonra gol yemek bize yakışmadı. Sonuçta deplasmandan alınan 1 puan iyidir. Gelişmeye devam edeceğiz" dedi.









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