Altay'a Prekazi morali

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Antalya kampında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin ziyaretiyle moral buldu. Siyah-beyazlı kulüpte 1991-92 sezonunda forma giyen 65 yaşındaki eski futbolcu, İzmir'in köklü kulübü Altay'ı unutmadı. Antalya kampında antrenmanı takip edip teknik direktör Sinan Kaloğlu, sportif direktör Tuna Üzümcü ve teknik ekiple sohbet eden Prekazi, Altay'da yaşadığı anıları yad ederek duygusal anlar yaşadı.



Galatasaray'ın 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynadığı kadronun önemli oyuncularından biri olan Arnavut asıllı Kosovalı eski krampon, İzmir'de Altay forması giydiği günleri unutamadığını dile getirdi. Cevad Prekazi özellikle, serbest vuruşlardaki ustalığı, asistleri ve sol ayağıyla yaptığı sert vuruşlarıyla tanınıyordu. O dönem Altay formasıyla 8 lig, 1 kupa maçında görev yapan Prekazi, siyah-beyazlı formayla kupa ve ligde 1'er kez gol sevinci yaşadı.

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