Spor Tot Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra galibiyetle başlayan Altay'da yönetim, transferde dur durak bilmiyor. İzmir ekibi, sağ kanada bir takviye daha yapmak istiyor.



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sağ kanat pozisyonu için hedefindeki ismin İngiltere'de Preston ekibinden Tom Barkhuizen olduğu ifade edildi. Championship'te mücadele veren 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.



YÖNETİM ÇOK ISRARCI



Yönetim, transfer listesine aldığı Tom Barkhuizen'e menajeri kanalıyla ilk teklifini götürürken İngiliz futbolcu ikna edilmeye çalışılıyor. İzmir'in konumu ve sosyal çevresi, yeni açılacak stat ve kulübün Avrupa hedefi futbolcuya aktarılırken mali şartlar da önümüzdeki günlerde masaya yatırılacak.



Futbolcunun bonservisinin alınamaması halinde ise bu kez kiralık formülü devreye sokulacak. Altay yönetimi, deneyimli oyuncu Barkhuizen için Preston'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



6 YILDIR PRESTON'DA



Barkhuizen, Preston'da son 6 sezondur forma giyerken kariyerinde 353 resmi maçta 71 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi. 28 yaşındaki başarılı kanat 35 golün de asistini yaptı.



