Altay'a hükmen galibiyet morali

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçında 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, 25'inci haftada aldığı hükmen galibiyetle teselli buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'a hükmen galibiyet morali
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09 Mart 2023 15:58
Deprem felaketinin ardından Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip gelen siyah-beyazlılar, aylar sonra 3 puan alıp 22 puana ulaştı.

Ligde 14'üncü sıradaki yerini koruyan İzmir temsilcisinin küme düşecek son 2 takımla arasındaki puan farkı 3'ten 5'e yükseldi.

Kümede kalma mücadelesi veren diğer ekipler Erzurumspor (18), Altınordu (17), Gençlerbirliği (17) ve Denizlispor (17), ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan alacakları hükmen galibiyetlerden 6'şar puan elde edecek.

Altay, ligden çekilen Adanaspor'a deprem öncesinde 1-0 yenilmişti. Bu 5 takım arasında Altay, Gençlerbirliği ve Denizlispor birer haftayı da bay geçecek. Bay haftalarını geride bırakan Altınordu ve Erzurumspor'un 1'er maç eksiği bulunuyor.

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