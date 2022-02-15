Altay'a görücü geliyor: Dünya devleri Kadıköy yolunda

105 gün sonra formasına kavuşan ve Giresunspor maçında kalesinde güven veren genç eldiven Slavia Prag maçında canlı olarak izlenecek. 23 yaşındaki ismin 2023'e kadar mukavelesi var.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Altay'a görücü geliyor: Dünya devleri Kadıköy yolunda
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15 Şubat 2022 11:32
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor.

Konya maçındaki sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan millî eldiven 105 gün sonra çıktığı ilk maçta yıldızlaşmayı başardı. Giresun'da gelen 3 puanda kritik kurtarışlarıyla önemli rol oynayan Altay, takıma da güven aşıladı.

1 numaranın performansı takımı hem rahatlattı hem ateşledi. Altay Bayındır, önemli eksiklerle çıkılacak Slavia Prag karşılaşmasında da sarı lacivertlilerin en önemli silahlarından biri olacak. Ki, Altay'ın performansını merak eden çok sayıda göz de tribünde olacak.

SON SEZONU OLABİLİR

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenilemediği Altay'ın en ciddi talibi Ajax. Hollandalı yetkililer, Slavia Prag maçında millî kaleciyi izlemek için Kadıköy'e gelecek. Ayrıca çok sayıda Türk yıldızı transfer eden Fransız ekibi Lille de Altay'ı bu maçta takip edecek.

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Altay, sarı lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak istese de Türkiye'de çok uzun kalacak görünmüyor.

23 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Ajax bu transfer için en ciddi aday konumunda. 

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