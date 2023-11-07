Altay'a gençlerden katkı yok

1'inci Lig'de 11 maç sonunda 5 puanla son sırada yer alan Altay'da altyapıdan yetişen genç futbolcular bu sezon yokları oynuyor.



Transfer yasağının sürmesi nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılarda ilk 11 karşılaşmada kaleci Eren Karataş haricinde 14 genç ve lig tecrübesi az olan futbolcu forma şansı bulurken, bu isimler arasında skora katkı sağlayan olmadı.



İzmir ekibinde kanat oyuncusu Salih ve savunmacı Sefa 11 maçta oynarken, Onur 10, Arda ve Efe 9, Ali 8, Yusuf 7, Mehmet, Caner ve Enes Yetkin 5, Eren Erdoğan 3, Kuban ve Murat Berkan 2, Enes Öğrüce 1 karşılaşmada şans buldu.



Altay'ın attığı 6 golün 3'üncü Paixao kaydederken, 2 gol Zeki'den, 1 gol de İbrahim'den geldi. Asistleri ise Tolga (2), Paixao ve Ceyhun yaptı.



