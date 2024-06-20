Altay'a dört oyuncusundan müjde

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Altay'a 4 oyuncusundan müjdeli haber geldi.
Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok oyuncusuyla yol ayrımına gelen siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Mustafa, Sefa, Mehmet ve Kuban'la anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Yönetimin görüştüğü 4 futbolcunun da ihtarnameyi geri çekecekleri bildirildi. Kulübe ihtarname gönderen diğer futbolculardan Ozan'dan ise haber bekleniyor.
Altay'ın en kısa sürede tüm futbolcularla anlaşıp kadrosunu koruyacağı kaydedildi.
Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok oyuncusuyla yol ayrımına gelen siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Mustafa, Sefa, Mehmet ve Kuban'la anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Yönetimin görüştüğü 4 futbolcunun da ihtarnameyi geri çekecekleri bildirildi. Kulübe ihtarname gönderen diğer futbolculardan Ozan'dan ise haber bekleniyor.
Altay'ın en kısa sürede tüm futbolcularla anlaşıp kadrosunu koruyacağı kaydedildi.
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