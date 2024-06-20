Altay'a dört oyuncusundan müjde

2. Lig ekibi Altay'da alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken dört futbolcu ihtarnameyi geri çekecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'a dört oyuncusundan müjde
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20 Haziran 2024 14:03
TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Altay'a 4 oyuncusundan müjdeli haber geldi.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok oyuncusuyla yol ayrımına gelen siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Mustafa, Sefa, Mehmet ve Kuban'la anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Yönetimin görüştüğü 4 futbolcunun da ihtarnameyi geri çekecekleri bildirildi. Kulübe ihtarname gönderen diğer futbolculardan Ozan'dan ise haber bekleniyor.

Altay'ın en kısa sürede tüm futbolcularla anlaşıp kadrosunu koruyacağı kaydedildi.

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