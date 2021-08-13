Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu en son Brezilya'nın Gremio takımında forma giydi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu en son Brezilya'nın Gremio takımında forma giydi.