Altay'a Brezilya'dan orta saha geldi

Süper Lig ekiplerinden Altay, orta saha bölgesine takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'a Brezilya'dan orta saha geldi
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13 Ağustos 2021 16:12
Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu en son Brezilya'nın Gremio takımında forma giydi.

 

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