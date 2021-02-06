Altay 5 attı, 3 maçlık kötü seri bitti

TFF 1. Lig'in 20. haftasın ligde kalma yarışı veren Eskişehirspor, zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Altay'ı konuk etti.



Ligde son 3 maçını kaybeden Altay, ligde galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'u 5-0 yenerek kötü gidişata son verdi.



İzmir ekibi ilk golünü 13. dakikada Leandro Kappel ile kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Altay, 48. dakikada Marco Paixao'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.



Karşılaşmanın 76. dakikasında Altay'ın 2. golünü kaydeden Paixao, kazanılan penaltıyı da gole çevirerek skoru 3-0'a taşıdı.



Altay, 87. dakikada Erhan Çelenk ile Eskişehirspor ağlarını bir kez daha sarstı ve farkı 4'e çıkardı.



Müsabakanın 90. dakikasında İzmir ekibi bu kez Kazımcan Karataş ile gol buldu ve skor 5-0 oldu.



Mücadele bu sonuçla tamamlanırken, Altay puanını 35'e yükseltti ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Eskişehirspor ise 4 puanla son sırada yer aldı.







