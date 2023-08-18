Altay 4 fire birden verdi!

Trendyol 1.Lig'in İzmir temsilcilerinden Altay 4 futbolcusu takımdan ayrıldı.



Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda geçen sezonki kadroda yer alan İsveçli stoper Eric Björkander tek taraflı fesih, İranlı sol bek Mohammad Naderi ise karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmelerini sonlandırarak takımdan ayrıldı.



Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdikten sonra ödeme yapılmayınca tek taraflı fesih yolunu seçen stoper Kutay Yokuşlu, daha sonra geri adım atıp kulübe dönmesine rağmen İzmir ekibi, transfer yasağı nedeniyle lisans çıkarmakta sorun yaşadı.



Siyah-beyazlılarda son olarak sözleşme yenilememesi nedeniyle sol kanat Eren Erdoğan'ın kadro dışı kalmasıyla teknik heyet geçen sezonki kadrodan toplam 4 futbolcudan faydalanamadı.



ŞİRKET AÇIKLAMASI 22 AĞUSTOS'TA



Yeni yasa gereği şart olan şirketleşme için 24-31 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidip camiadan yetki almaya hazırlanan Altay'da Malezya merkezli ünlü bir uluslararası enerji şirketinin kulübe talip olduğu iddia edilirken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, 22 Ağustos'ta camiaya bilgilendirme toplantısı yapacaklarını açıkladı.



Şirketleşme görüşmelerini yönetimle birlikte sürdüren Ahmet Çoker, sosyal medya hesbından, "Değerli büyük Altay camiası, yönetim kurulu ile yüksek divan kurulumuz birlikte çalışarak tüzük değişikliği ve şirket ana sözleşmesi konusunu sonuca bağlamıştır. Yönetim kurulu başkanımız tarafından yer ve saati duyurulmak üzere 22 Ağustos Salı günü ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Daha önce bu hafta bilgilendirme toplantısı olacağı duyurulmuştu ancak hukuk kurulumuzun uyarılanı ile birkaç teknik ayrıntının giderilmesi amacıyla açıklama 22 Ağustos'ta yapılacaktır" açıklamasını yaptı.